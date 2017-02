Amazon will 15.000 neue Stellen in Europa schaffen, 2.000 davon in Deutschland

Der weltgrößte Online-Händler Amazon hat angekündigt, 15.000 neue Arbeitsplätze in Europa schaffen zu wollen.



Über 2.000 davon sollen in Deutschland entstehen, die Jobs beinhalteten unterschiedliche Qualifikationen und Berufserfahrungen - "von Ingenieuren über Software-Entwickler bis hin zu Berufseinsteigern und Auszubildenden".



Auch in Großbritannien will man trotz Brexit an die 5.000 neue Stellen schaffen.