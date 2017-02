Hennef: Frau stillt mit 1,8 Promille im Blut ihr Baby

In Hennef bei Bonn hat eine Frau mit 1,8 Promille im Blut ihr zwei Monate altes Baby gestillt.



Das Kleinkind wirkte völlig apathisch und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch die zwei Geschwister im Alter von vier und sechs Jahren machten "einen sichtlich verhaltensgestörten Eindruck", so die Polizei.



Alle Aufsichtspersonen in dem Raum, der Ehemann und ihr Vater waren ebenfalls betrunken. Das Jugendamt nahm die Kinder aus der Familie, die Männer wurden während des Einsatzes aggressiv und mussten gefesselt werden.