Donald Trump erfindet Terroranschlag in Schweden

US-Präsident Donald Trump hat sich bei einer Rede in Florida bezüglich Terror geäußert: Seht, [...] was letzte Nacht in Schweden passiert ist. Schweden, wer hätte das gedacht? Schweden - sie haben ganz viele reingelassen, nun haben sie Probleme, wie sie es nie für möglich gehalten hätten."



Pikant: In Schweden ist vor der Rede nichts vorgefallen. Es gab keinen Terroranschlag.



Trump hatte sich lediglich auf eine Nachrichten-Sendung auf FoxNews bezogen. Darin ging es um steigende Kriminalität - nicht aber um Terror.