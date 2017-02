Frauen in Deutschland verdienen so wenig wie in keinem anderen OECD-Land

Nach einer neuen OECD-Studie erhalten deutsche Frauen so wenig Gehalt wie in keinem anderen OECD-Land in Europa. Vor allem wird dabei von den Studienleitern das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen kritisiert. Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienen pro Jahr ca. 13,4 Prozent weniger als Männer.



Generell würden aber auch viele Frauen in Deutschland in Teilzeit arbeiten. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie sich nach den Öffnungszeiten der Kitas und Schulen richten müssen. Dabei würden Familien davon profitieren, wenn die Pflichten zu Hause gerecht verteilt würden.



So hätten Männer ein geringeres Scheidungsrisiko und wären gesünder, wenn sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Außerdem würde das Bruttoinlandsprodukt um zwölf Prozent steigen, wenn die Beschäftigungsquote der Frauen in den nächsten 20 Jahren das Niveau der Männer erreicht.