USA: Vergewaltigte Frauen müssen Tätern Umgang mit Kindern zugestehen

Wenn Frauen in den USA Opfer einer Vergewaltigung wurden und sich entscheiden, das Kind zu bekommen, sollten sie auch eines bedenken: der Erzeuger des Kindes könnte Vaterschaftsrechte einklagen - und damit auch erfolgreich sein.



Dass eine Frau so zum regelmäßigen Kontakt mit ihrem Vergewaltiger genötigt wird, scheint dem ebenso wenig entgegen zu stehen wie dass vorbestrafte Sexualverbrecher auf diese Weise viele Stunden oder auch Nächte alleine mit ihrem durch Vergewaltigung gezeugten Kind verbringen.



Von den geschätzten 32.000 Vergewaltigungen jährlich werden nur etwa 20 Prozent angezeigt. In lediglich einem Drittel der Anzeigen kommt es auch zu einem Gerichtsverfahren. Dort wiederum wird nur etwa die Hälfte der Beschuldigten verurteilt.