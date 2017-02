"Star Wars": Roman enthüllt weiteres Leben von Jar Jar Binks

In Chuck Wendigs bald erscheinenden Roman "Star Wars: Empire´s End" erfährt man endlich, was aus der umstrittenen Figur Jar Jar Binks geworden ist.



Auf dem Planeten Naboo trifft ein Kind den Gungan, der nun als Straßenclown arbeitet. Ihn wolle auf Grund vieler Fehler niemand mehr haben.



Jar Jar Binks war die erste von George Lucas komplett computeranimierte Figur, die in "Star Wars"-Episoden 1 bis 3 zu sehen war.