Berlin: Taxifahrer fährt randalierenden Mann mehrmals an

Ein Taxifahrer in Berlin hat einen randalierenden Mann mit seinem Auto immer wieder angefahren.



Nach Angaben der Polizei flog zuvor der 31-jährige Randalierer aus einem Klub und trat aus Frust mehrfach gegen das Taxi. Daraufhin fuhr der Taxifahrer den Mann mehrfach mit geringer Geschwindigkeit an.



Dabei sei der Randalierer immer wieder gestürzt und mit dem Kopf auf die Fahrbahn aufgeschlagen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Polizisten nahmen den Taxifahrer fest.