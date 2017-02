mein Kampf gegen Haberal

so ihr Lieben.....wie ihr seht habe ich mich mal richtig ausgetobt, werde bestimmt auf Lebenszeit gesperrt :)aber jemand mußte das mal sagen denn der Zustand ist einfach unerträglich, er postet nur Müll, lässt News löschen die ihm nicht gefallen und das Alles mit dem Segen eines Mods, anders ging



es ja nicht.Ich bin hier seit Jahren dabei und hab nur brav mitgelesen aber das Verhalten Haberal, Polat oder wie auch immer hat mich zur Weißglut gebracht deswegen dieser Ausbruch.Ich kann nur hoffen das ich 1-2 Leute angesprochen habe die endlich aufwachen und etwas unternehmen...



Tut mir Leid für die User dessen News ich dazu missbraucht habe, aber dafür waren mir alle Mittel recht.Denn sojemandem der seine Kontakte so ausnutzt hat in einer Demokratie mit freier Meinungsäußerungs nichts zu suchenDer wäre wie ja zu vermuten in der Türkei besser aufgehoben.... tja :)