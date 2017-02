70% hauptsächlich junger Schweden sind Online-Piraten

Nach einer Studie von Media Vision benutzen in Schweden 70% von den 15- bis 24-Jährigen Streaming- oder Download-Seiten für ihren Filmgenuss. Bei den Älteren waren es 24%.



Mit diesen Zahlen dürfte die Diskussion von Netzsperren wie The Pirate Bay, Dream Film und Swefilmer weiter befeuert werden. Illegale Downloads bzw. das Streaming von Filmen sind in Schweden weit verbreitet.



Umso jünger die Befragten waren, umso größer wurde der Anteil derjenigen, welche nach eigenen Angaben Urheberrechtsverletzungen begangen haben, anstatt auf legale Anbieter wie Netflix & Co. zuzugreifen.