Oberhausen: Trotz Kritik - Wahlkampf von Ministerpräsident Yildirim für Erdogan

Der türkische Ministerpräsident Yildirim will heute in Oberhausen für die von der türkischen Regierung angestrebte Verfassungsreform werben.



Mit der Reform soll in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt und so die Macht des Präsidenten Erdogan gestärkt werden. Am 16. April können die Türken in einem Referendum darüber abstimmen, auch in Deutschland leben rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken.



Der geplante Werbeauftritt Yildirims für Erdogan löst bei Politikern und Medien in Deutschland scharfe Kritik aus.