Berlin: U-Bahn reißt Mann ein Bein ab

Eine U-Bahn hat einem Mann in Berlin ein Bein abgerissen. Der 24-Jährige war bei einem Gerangel in einem U-Bahnhof ins Gleisbett gestürzt und von dem einfahrenden Zug erfasst worden, wie die Polizei mitteilte.



Den Angaben zufolge war der junge Mann in der Nacht zum Samstag mit vier Bekannten unterwegs gewesen. In einer U-Bahnstation sei die Gruppe aus zunächst ungeklärter Ursache mit zwei anderen jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren aneinandergeraten.



Der 24-Jährige wurde notoperiert. Er schwebt in Lebensgefahr.