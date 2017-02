Ozan Erdem tritt zurück

Zitat" Wenn wir nicht 50 Prozent bekommen, macht euch bereit für den Bürgerkrieg."Diese Aussage traf nicht nur in der Opposition sondern auch im Regierungslager auf Kritik.



Ozan Erdem ist die Nummer zwei der AKP von Recep Tayyip Erdogan.Dieser ist seit 14 Jahren an der Macht, erst als Regierungschef und jetzt als Präsident.Er wird von seinen Gegnern unter Anderem wegen Unterdrückung der Opposition und der Meinungs-und Pressefreiheit kritisiert.



Die Volksabstimmung könnte knapp ausgehen und wird durch den Staatschef mit einer Rede in Kahramanmaras eröffnet.