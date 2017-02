Wikileaks: CIA Einmischung in französische Präsidentschaftswahlen 2012

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat am Donnerstag unzählige Dokumente der CIA veröffentlicht. Aus ihnen geht hervor, dass bei der französischen Präsidentschaftswahl 2012 führende Mitglieder aller Parteien und deren Geräte mit Erfolg infiltriert hat.



Wikileaks hat auch angekündigt, über noch mehr schmutzige Geheimnisse der neuen Präsidentschaftskandidaten zu besitzen. Bei der CIA Operation, vom 21. November 2011 bis September 2012, waren unter anderem Nicolas Sarkozy und die Oppositionspolitiker Francois Holland und Marine Le Pen im Kreuzfeuer.



So waren Behörden, Führungskräfte oder Großkonzerne, die Politiker unterstützt haben, für die CIA von Interesse. Auch die Wirtschaftsbeziehungen Frankreichs mit Deutschland und wie sich die Kandidaten im Fall ihrer Wahl mit der Wirtschaftskrise in den USA verhalten würden.