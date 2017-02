Horror-OP: Bei vollem Bewusstsein operiert

Eine Frau ist in Kanada während einer Bauch-OP trotz Narkose bei Bewusstsein gewesen. Sie war aus der Narkose aufgewacht - vor dem ersten Schnitt! Und hat so ihre Operation miterlebt!



Als sie aufwachte dachte sie erst die OP sei vorüber, bis sie den Arzt sagen hörte;"Das Skalpell bitte!" Doch sie konnte sich nicht bemerkbar machen, weil ein Muskelrelaxans sie unfähig machte, sich zu bewegen.



"Ich habe die Schnitte gemerkt, habe gemerkt, wie sie meine Organe bewegten, habe gehört, was sie redeten", erzählt sie. die Schmerzen seien grausam gewesen. Der Operateur hat sich danach unter Tränen bei ihr entschuldigt. Sie musste erst eine Therapie machen, um die Erfahrung zu verarbeiten.