Berichterstattung in der Türkei: "Welt"-Korrespondent in Gewahrsam genommen

In der Türkei ist ein Journalist der "Welt" in Polizeigewahrsam genommen worden.



Laut "Welt" hatte sich Deniz Yücel am Dienstag der Polizei in Istanbul gestellt. Gegen ihn werde wegen Terrorpropaganda, Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Datenmissbrauch ermittelt.



Yücel hatte über gehackte E-Mails des türkischen Energieministers Albayrak, dem Schwiegersohn von Präsident Erdogan, geschrieben. Die Mails hatte die Gruppe Redhack veröffentlicht, die in der Türkei als Terrororganisation gilt.