Schleswig-Holstein: 120.000 Liter Gülle aus geplatztem Behälter ausgelaufen

Rund 120.000 Liter Gülle sind am Freitag in Strenglin/Schleswig-Holstein aus einem geborstenen Tank ausgelaufen. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz.



Da der Tank an einem der höchsten Punkte des Ortes steht, verteilte sich die Gülle weiträumig. Auch die Kanalisation war davon betroffen.



Warum der auf einem Privatgrundstück stehende Behälter zerbarst, stand zunächst nicht fest. Eine Gefahr für das Wasser sei jedoch gebannt.