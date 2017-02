Ceuta in Marokko: An die 500 Flüchtlinge überwinden Grenzzaun an EU-Grenze

Bis zu 500 Flüchtlingen ist es gelungen, die EU-Grenze der spanischen Exklave Ceuta in Marokko zu überwinden.



Bei der Erstürmung der hohen Barrieren wurden einige der Flüchtlinge sowie mehrere Sicherheitskräfte verletzt.



Die Grenzanlagen, die aus zwei je sechs Meter hohen Zäunen und einem Netz aus Stahlkabeln bestehen, werden immer wieder von zumeist afrikanischen Flüchtlingen gestürmt.