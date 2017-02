Spanien: 64-jährige Frau bekommt Zwillinge

Am vergangenen Dienstag hat eine 64-Jährige in Spanien Zwillinge zur Welt gebracht. Nach dem Arzt sind die Kinder wohlauf.



Sie ließ sich in den USA künstlich befruchten und die Kinder wurden per Kaiserschnitt entbunden. Die Frau brachte mit 58 Jahren bereits ein Kind zur Welt, das allerdings nun in der Obhut von Behörden ist.



Das Mädchen sei nicht ausreichend versorgt worden und ging nicht zur Schule.