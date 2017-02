Offiziell bestätigt: USA setzten in Syrien abgereichertes Uran ein

Im November 2015 beschossen US-Kampfjets in Ostsyrien Öl-Lastwagen des "Islamischen Staats" mit panzerbrechender Munition mit uranhaltigen Projektilen. Nach Auskunft des Sprechers des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten (Centcom), Josh Jacques, wurden rund 1,5 Tonnen Munition abgefeuert.



Bei der Irak-Invasion 2003 hatten die USA und Großbritannien Hunderte an Tonnen Uranmunition verschossen. Mediziner befürchten gravierende gesundheitliche Spätfolgen, da die Uranpartikel in die Blutbahn und ins Gewebe eindringen und zu Vergiftungen und Krebs führen könnten.



Die Zahl der Krebserkrankungen ist nach dem Irakkrieg 2003 in den betroffenen Gebieten angestiegen. Noch im März 2015 hatte das Centcom versichert, während der Operation Inherent Resolve keine Uranmunition im Irak und in Syrien einzusetzen.