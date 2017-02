Neue Infos zu "Godzilla: King of the Monsters"

"Godzilla: King of the Monsters" wird die Fortsetzung zu dem im Jahr 2014 erschienenen Film "Godzilla" sein und nun wurden erste Informationen bekannt gegeben.



Und zwar wird am 19. Juni dieses Jahres angefangen, den Film am Drehort in Atlanta zu produzieren.



Michael Dougherty ("Krampus") wird bei dem Film Regie führen und "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown wird die Hauptrolle übernehmen.