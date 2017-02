Schweiz: Heilpraktikerin warnt, Kinder beginnen nach Impfungen zu masturbieren

Die Schweizer Heilpraktikerin Zita Schwyter sorgt derzeit mit einer kuriosen Warnung an ihre Patienten für Aufregung.



Sie will eine so genannte Impfkrankheit erkannt haben, die laut ihr folgende Nebenwirkungen hat: Schlafstörung, Legasthenie, Stottern, Autismus, Hirntumor oder Masturbation.



Deshalb würde sie "Kinder vor Impfungen verschonen", denn die Gefahr besteht, dass sie danach plötzlich mit dem Masturbieren anfangen würden.