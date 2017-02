Millionenbeute: Volksbank in Berlin mit Maschinenpistolen ausgeraubt

Vermutlicher Millionencoup in Berlin am Dienstagmorgen. Die Täter überfielen eine Putzfrau mit Maschinenpistolen und warteten dann auf die Bankangestellten, die sie dann fesselten.



Dann zwangen sie einen Mitarbeiter den Tresorraum zu öffnen, in dem sich die Schließfächer befanden. Sie leerten 100 Schließfächer und verschwanden unerkannt. Kein Mitarbeiter der Bank wurde verletzt, nur die Putzfrau wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.



Dienstagabend wurden unter S-Bahntrasse im Stadtteil Tiergarten, 2 ausgebrannte PKW, ein VW und ein Audi gefunden, die den Tätern zugeordnet werden. Die Ermittlungen des LKA dauern noch an.