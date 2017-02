Berlin: Flüchtlingsheime - Neuer Chef bekommt 15.000 Euro im Monat

Als Geschäftsführer für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte in Berlin will der Senat den Hamburger Rembert Vaerst engagieren. Vaerst, der in Hamburg schon den Eigenbetrieb "Fördern und Wohnen" erfolgreich leitet soll 15.000 Euro brutto monatlich als Gehalt verdienen.



Die Stelle ist vorläufig nur für ein halbes Jahr befristet und damit muss diese nicht öffentlich ausgeschrieben werden. Vaerst, der Ende 2016 mit 65 in den Ruhestand ging, hat sich bereit erklärt, die Stelle zu übernehmen. Eigentlich wollte er mehr Zeit für seine Familie aufbringen.



CDU-Fraktionschefs Florian Graf kritisiert das Vorgehen des Senat. Weder sollte das Parlament vorher informiert werden, noch sollte die Öffentlichkeit einbezogen werden. Neben Vaerst werden 30 weitere Mitarbeiter drei Unterkünfte mit zusammen 600 Flüchtlingen verwalten.