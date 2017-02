Allgäu: Brand im Krankenhaus - ein Toter

In Lindenberg im Allgäu kam es zu einem Brand in einem Patientenzimmer in der Rot-Kreuz-Klinik, wobei ein Mensch starb und sieben weitere verletzt wurden.



Das Feuer brach am gestrigen Dienstagabend aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die gesamte Station evakuiert werden. Dort liegende Patienten mussten in einem anderen Teil der Klinik untergebracht werde.



Ein Kriseninterventionsdienst kümmerte sich um besorgte Angehörige, die in die Klinik geeilt waren.Über 100 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammend konnten den Brand innerhalb einer Stunde unter Kontrolle bringen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.