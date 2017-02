Frankfurt: Rollstuhlfahrer ertrinkt beinahe im Main

Im Zentrum von Frankfurt am Main ist ein Rollstuhlfahrer mit seinem elektrischen Rollstuhl in den Fluss gerollt und beinahe ertrunken. Nur das Eingreifen von Passanten konnte ihm das Leben retten.



Einer der Retter war zufällig ein Mitarbeiter einer örtlichen Feuer- und Rettungswache gewesen. Noch vor Ort wurde der Rollstuhlfahrer ärztlich versorgt, anschließend trotzdem in ein Krankenhaus gefahren.



Der Grund für den Unfall ist unklar. Der Rollstuhl wurde mittlerweile mithilfe eines Krans aus dem Main gezogen.