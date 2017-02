Wohnungsmarkt: Die Party ist vorbei in Berlin

Das wird für einige ein böses Erwachen geben. Die Boomzeiten der Immobilienspekulationen sind vorbei, die Preise übertrieben hoch, so die Experten, eine Trendwende steht an.



Bisher herrschte Goldgräberstimmung im Berliner Immobilienmarkt. Doch Zuzug und Nachfrage lassen nach, die Anziehungskraft der Hauptstadt ebbt ab. "Die Party ist vorbei, wer jetzt kommt, muss beim Aufräumen helfen", meint Harald Simons, vom Forschungsinstitut Empirica und ZIA-Mitglied.



Niedrige Zinsen, moderate Immobilienpreise und der Zuzug haben in Berlin zu ca. 50 Prozent Preisübertreibung geführt, die in keinem Verhältnis mehr zu den erzielbaren Mietmargen steht.