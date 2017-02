Immobilienblase beginnt zu platzen wegen nachlassendem Zuzug

Die Spitzenreiter der bisherigen Schwarmstädte, waren Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart. Jetzt hat sich aber Berlin, München und Teile von Hamburg aus der Gruppe verabschiedet. Der Zuzug hat deutlich abgenommen. Weitere Steigerungen sind nicht zu erwarten.



Die Kaufpreise von Immobilien, speziell von München und Berlin werden daher nicht weiter anziehen, da in ihnen, schon höhere Mieten inkludiert waren. Im Mittel lagen 2016 die Kaufpreise 48 Prozent über dem Vergleichswert von 2010.



Die Preisübertreibung des Kaufpreisanstieg gegenüber dem Mietpreisanstieg betrug 36 Prozent in Köln, etwa 40 Prozent in Frankfurt und Hamburg, ca. 50 Prozent in Köln und Stuttgart, sowie 75 Prozent in München.