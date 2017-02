Berlin: Einheitsdenkmal soll doch wie geplant gebaut werden

Das Einheitsdenkmal in Berlin soll nun doch gebaut werden. Dies teilten Unions-Fraktions-Vize Kretschmer und der CDU-Politiker Wanderwitz mit.



Demnach haben sich die Fraktionschefs von Union und SPD auf den Bau verständigt. Das Denkmal soll in der Nähe des Stadtschlosses entstehen und an die friedliche Revolution 1989 und die Wiedervereinigung erinnern.



Im April hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages das Projekt wegen einer drohenden Kostenexplosion gestoppt.