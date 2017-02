Überraschend: Umweltgifte befinden sich in der Tiefsee

Die von Menschen gemachten Gifte Polychlorierte Biphenyle (PCB), gehören zum "dreckigen Dutzend" der langlebigen organischen Schadstoffe (POP). Obwohl PCB´s teilweise seit Jahrzehnten verboten sind kann man deren Existens bis Heute u.a auch im menschlichen Blut und in Muttermilch nachweisen.



Um heraus zu finden, ob die Giftstoffe es inzwischen auch in die vermeintlich unberührte Tiefsee geschafft haben, haben Alan Jamieson von der University of Aberdeen und seine Kollegen zwei extreme Orte untersucht: den 10.000 Meter tiefen Kermadec-Graben und den 11.000 Meter tiefen Marianengraben.



Die dort lebenden Tiefsee-Flohkrebse (Amphipoda) wurden gefangen genommen und im Labor auf ihren Gehalt an PCBs und PBDEs analysiert. Die Forscher konnten tatsächlich in allen Proben von beiden Standorten fündig werden. Besonders giftig sollen die Krebse vom Marianengraben sein.