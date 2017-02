Halbbruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un von Agentinnen getötet

Zwei vermutlich um nordkoreanische Agentinnen haben angeblich Kim Jong Nam (45), den Halbbruder Kim Jong-uns am Flughafen von Kuala Lumpur getötet. Er soll vergiftet worden sein.



Die malaysische Polizei bestätigte den Tod, nannte bis jetzt keine weiteren Details. Es wird spekuliert, Kim Jong-un den Mord in Auftrag gegeben hat. Die Agentinnen sind auf der Flucht.



Kim Jong Nam hätte vor Kim Jong-un Diktator von Nordkorea werden sollen. Wegen seines Lebensstils sei er bei seinem Vater aber in Ungnade gefallen.