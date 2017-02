USA: Grenzschützer erzwingen Smartphone-Passwortpreisgabe von NASA-Mitarbeiter

Grenzschützer haben dem NASA-Mitarbeiter Sidd Bikkannavar die Einreise in die USA verwehrt, so lange er ihnen nicht das Passwort zu seinem Smartphone verriet.



Die Grenzschützer der Behörde Customs and Border Protection (CBP) beharrten darauf, Bikkannavar war verunsichert, schließlich gehörte das Telefon seinem Arbeitgeber und er ist per Vertrag verpflichtet, die Daten der NASA zu schützen.



"Das alles hat mich ziemlich überrumpelt", so Bikkannavar, der schließlich nachgab: "Ich habe eine Frage gestellt, ´Warum wurde ich ausgewählt?´, aber ich bekam keine Antwort". Die NASA zeigte sich wenig begeistert von dem Vorfall.