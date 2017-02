Deutschland: Steht die AfD schon wieder vor der Spaltung?

Die deutsche Presselandschaft stellt sich wegen Björn Höcke die Frage: "AfD tut sich schwer mit dem zivilisatorischen Fortschritt." Denn die AfD will ihn loswerden. Doch Höcke hat mächtige Unterstützer. Seine Fans haben sich vor allem im Osten in der AfD breit gemacht.



Die Presse fragt sich: "Wer so weit rechts ist wie Petry, braucht keinen Rechtsaußen, der es noch schlimmer treibt." Doch ob es der AfD gelingt den Rechtsaußen loszuwerden ist fraglich, denn der Vorwurf gegen ihn, könnte rechtlich nicht durchsetzbar sein.



Die Deutsche Partei, der Gesamtdeutsche Block, die Republikaner, DVU und NPD, keine konnte sich bisher behaupten. Doch die AfD bündelt nun alle rechtsradikalen Kräfte, in eine Sammelbewegung. Doch dafür bräuchte man Höcke, denn er sollte die äußersten Rechten zusammen und bei Laune halten.