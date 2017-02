Deutschland: Probleme mit Häftlingen aus Nordafrika

Das Problem betrifft mehrere Bundesländer - gemeint ist das schwierige Verhalten von Insassen aus nordafrikanischen Ländern in den deutschen Gefängnissen. Besonders betroffen sind die Metropolen, wobei sich gerade in Baden-Württemberg die Zahl der Häftlinge aus den Maghreb-Staaten verdoppelt haben soll.



Die Häftlinge legen ein forderndes Verhalten an den Tag und sind gegenüber dem weiblichen Wachpersonal besonders respektlos.



Dabei zeichnen sich besonders Insassen aus den Maghreb-Staaten aus, die mit ihrer Drohung zum Selbstmord auffallen. Sie gestikulieren oft wild, befolgen die Anweisungen nicht und geben sich uneinsichtig.