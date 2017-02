Berlin: Rad-Autobahn auf Flughafen TXL geplant

Die neue Verkehrspolitik in Berlin plant eine zwei mal drei Meter breite Rad-Autobahn, welche an die Route Berlin-Kopenhagen anschließen soll. Sie soll nach dem Betriebsende des TXL Airports in Berlin Tegel entstehen.



Die Ausschreibungen dafür laufen schon, denn die Arbeiten sollen sofort nach der Schließung des Flughafens begonnen werden. Dann wird auch eine Siedlung mit 5000 Wohnungen und ein Forschungs- und Industrie-Park auf dem Gelände entstehen.



"Das wird der wichtigste Zubringer und Platz genug für Lasten- oder Familienräder bieten, für Elektrobikes und die Bikes von Hunderten von Studenten aus der Beuth-Hochschule", so der Chef, von der Tegel Projekt GmbH. Er wartet schon seit zwei Jahren auf den Baubeginn.