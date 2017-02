Terroralarm in Chemnitz

Am Montag wurde wurde mindestens ein Terrorverdächtiger in Gewahrsam genommen.Wer das ist ist wie schon öfter unklar.Involviert war der Generalbundesanwalt in Karlsruhe, wobei wieder einmal keine näheren Angaben zum Geschehen zu erhalten waren.



Es wurde ein Wohnhaus "gestürmt" wobei wiederum unklar ist ob es sich um einen Zusammenhang mit dem "Al-Bakr" handelt.Die Polizei in Chemnitz wurde bereits im Falle des 22-jährigen Syrers Dschaber al-Bakr tätig wobei Sie allerdings scheiterte.



Damals floh der Verdächtige und wurde später gefasst