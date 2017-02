Oroville Staudamm beschädigt: Fast 200.000 Menschen evakuiert

Laut der Zeitung "Los Angeles Times" droht der Oroville Damm in Nordkalifornien in den nächsten Stunden zu brechen, weshalb zur Zeit fast 200.000 Menschen evakuiert werden.



Der Oroville Staudamm ist der grösste Damm des Landes. Der Stausee war vor einigen Tagen wegen heftiger Regenfälle an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen, nun droht die Hochwasserentlastungsanlage zu versagen.



Die Funktion des Hochwasserüberlaufes sei nicht mehr sichergestellt, da darin ein grosses Loch gefunden wurde. Sollte der Überlauf versagen, könnten riesige Wassermassen in den Feather River gelangen, welcher durch das Stadtzentrum von Oroville führt.