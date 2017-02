Forscher erfinden eine transparente Folie zur Wärmeabsorbtion

In Kalifornien ist es Forschern gelungen eine Folie zu entwickeln, die transparent und zugleich Wärmestrahlung absorbiert. Ihre Folie soll somit auf Fensterscheiben aufgebracht werden können und so das Eindringen von Wärmestrahlung verhindern.



Die Folie ist in ihrer Wirkung von den Forschern auf ein bestimmtes Wellenspektrum einstellbar, weshalb man sehr genau die Wärmestrahlung absorbieren kann.



Zum erreichen des Effektes züchteten die Forscher mit Hilfe von Zinkoxid und verunreinigtem Zinkoxid auf einem Siliziumträger.