Ein Jahr DiEM25 (Democracy in Europe Move­ment 2025): Bilanz

DiEM, vor einem Jahr von Yanis Varoufakis und Prominenten wie Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Ada Colau, Brian Eno ins Leben gerufen, verfolgt die Vision eines sozialen, transparenten, friedlichen, ökologischen und pluralistischen Europas und plant für 2015 eine verfassungsgebende Versammlung.



DiEM zählt 31.000 Mitglieder, dazu siebzig Ortsgruppen (ca. vierzig weitere sind im Entstehen). Es gibt eine neunsprachige Website, Facebook-Gruppen, Twitterfeeds. Ortsgruppen und ein Expertenkomitee u. a. mit James Galbraith finden sich in einer ausgeklügelten Arbeitsstruktur zusammen.



Als Ergebnis der Basisarbeit kombiniert mit Think-Tank-Elementen wird am 9. Februar zunächst ein "Europäischer New Deal" präsentiert mit fünf Maßnahmen für ein Recht auf Arbeit, ausreichende Unterkunft, gute Gesundheitspflege und Ausbildung sowie auf eine saubere Umwelt.