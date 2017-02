Frank-Walter Steinmeier ist neuer Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier ist heute bei der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt worden.



Mit überwältigender Mehrheit tritt er demnächst sein Amt an und übernimmt die Amtsgeschäfte von Joachim Gauck, dessen Amtszeit am 18. März 2017 um 24:00 endet.



Die ersten Worte des neuen Bundespräsidenten waren: "Wenn wir anderen Mut machen wollen, dann brauchen wir selber welchen. Wir brauchen den Mut zu sagen, was ist. Wir müssen den Anspruch, Fakt und Lüge zu unterscheiden, den müssen wir an uns selbst stellen."