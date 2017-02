Berlin: Formel E wieder auf dem Tempelhofer Feld

Nun ist entschieden worden, das Rennen der Elektro-Rennwagen kann wie 2015 wieder auf dem Feld des ehemaligen Flugplatzes Tempelhof stattfinden. Die Nähe der Flüchtlinge auf dem ehemaligen Flughafengelände wird nun offenbar gelassener gesehen.



Am Sonnabend, dem 10. Juni 2017 soll es soweit sein. Dann darf wieder elektrisch gerast werden. Das Rennen musste wegen der Unterbringung von Asylsuchenden in die ehemaligen Flughallen 2016, in die Karl-Marx-Allee in Mitte und Friedrichshain verlegt worden.



Viele Anwohner und Autofahrer beschwerten sich jedoch wegen der Sperrungen und dem Besucheransturm. Der Berliner Senat untersagte deshalb die weitere Nutzung als Rennstrecke.