Köln/Leverkusen: Waffen- und Drogenfunde bei Rocker-Razzia

Nach Schüssen auf ein Cafe und eine Teestube haben 120 Beamte mehrere Lokale und Rockertreffs in Buchforst, Kalk und Leverkusen durchsucht und diverse Waffen und Drogen sichergestellt.



59 Personen wurden überprüft, wovon Acht der Rocker-Szene sicher zugeordnet werden konnten. Zwei Personen wurden vorläufig verhaftet. Die Hintergründe zu den Schüssen sind derzeit noch nicht geklärt, die Ermittlungen dauern noch an.



"Sobald wir den Verdacht haben, dass es Auseinandersetzungen in der Rockerszene gibt, treffen wir schnellstmöglich und konsequent Maßnahmen in dem Milieu", sagt Einsatzleiter Kriminaloberrat Peter Kikulsk. So sollen Folgeaktionen verhindert werden.