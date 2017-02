Urteil: Angriff auf christliche Siedlung in Lahore durch 3000 Muslime straf frei

Die Zerstörung von über 100 Häusern von Christen im März 2013 bleibt ungestraft, das Anti-Terrorismus-Gericht in Pakistan sprach über 100 Personen frei, die verdächtigt worden waren, sich an Ausschreitungen gegen Christen im März 2013 in Lahore beteiligt zu haben.Kirchenvertreter sind entsetzt.



Über 100 Häuser wurden damals von einem wütenden Mob geplündert und niedergebrannt - Auslöser war der Vorwurf der Blasphemie gegen einen einheimischen Christen, der sich aber nicht nachweisen konnte.Shahid Imran beschuldigte seinen christlichen Freund Sawan Masih, er habe den Propheten beleidigt.



Der Mob vertrieb die Christen, plünderte, danach brannte er alles nieder.Sawan Masih wurde von der Polizei verhaftet und zum Tod und zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt.Aber alle Angeklagten wurden freigesprochen - offiziell aus Mangel an Beweisen, obwohl Fotos + Videos der Tat existieren.