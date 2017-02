EU: Bürgerinitiative gegen Glyphosateinsatz sammelt Unterschriften

Mehrere Umweltorganisationen stehen hinter der seit Mittwoch laufenden Initiative, die ein Glyphosatverbot, eine Reform der Genehmigungsverfahren für Pestizide und die Festlegung EU-weit verbindlicher Reduktionsziele für den Pestizideinsatz erwirken wollen.



Innerhalb von zwölf Monaten müssen mindestens eine Million Unterschriften in sieben Mitgliedstaaten zusammenkommen. Aus Deutschland sind der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN Germany), Campact, das Umweltinstitut München und We Move.EU dabei.



Glyphosat steht nicht nur im Verdacht, Krebs zu erregen, sondern greift auch schädigend in den gesamten Naturhaushalt ein. Die europäische Chemikalienagentur ECHA soll noch 2017 ein neues Gutachten zum Krebsverdacht erstellen.