Angola: Mindestens 17 Tote bei Massenpanik in Fußballstadion

Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion im Norden Angolas sind nach Medienberichten mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt.



Das Unglück ereignete sich während eines Erstligaspiels in der Stadt Uige. Nach Angaben der Polizei stürmten hunderte Fans ein Eingangstor, um in das ausverkaufte Stadion zu gelangen.



Dabei sind zahlreiche Stadionbesucher zu Boden gedrückt worden. Viele Opfer wurden von den Menschenmassen zu Tode getrampelt oder erstickten.