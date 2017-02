Anti-Terror-Kampf: US-Präsident Trump erwägt neuen Erlass zum Einreiseverbot

Nach der Blockade seines Einreiseverbots durch die Justiz erwägt US-Präsident Donald Trump den Erlass eines neuen Einwanderungsdekrets.



Er ziehe in Betracht, eine ganz neue Anordnung zu erlassen, sagte Trump. Der US-Präsident sieht das Einreiseverbot als probates Mittel im Anti-Terror-Kampf.



Über seine nächsten Schritte will Trump in der nächsten Woche entscheiden. Trotz juristischer Niederlagen hält er sein Dekret weiter für rechtmäßig.