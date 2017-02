Der schwedische Tenor Nicolai Gedda mit 91 Jahren in der Schweiz verstorben

Nicolai Gedda, am 11. Juli 1925 in Stockholm geboren, verstarb am 8. Januar. Aufgrund seiner geschmeidige Stimme, die mit Leichtigkeit bis zum hohen D kam, galt er als "Poet unter den Tenören". 1952 sang er an der Stockholmer Oper in Adolphe Adams "Le Postillon de Lonjumeau".



Sein Debüt markierte zugleich den Beginn seiner Karriere: Walter Legge, Plattenproduzent, wurde auf ihn aufmerksam. "Habe soeben den größten Mozart-Sänger meines Lebens gehört. Sein Name ist Nicolai Gedda" schwärmte er in einem Telegramm an Herbert von Karajan und Antonio Ghiringhelli.



Von seiner ersten Soloplatte, die er im Alter von 27 Jahren aufnahm, bis 2001 bekleidete Gedda mehr als hundert Bühnenrollen, 36 Auftritte hatte er zwischen 1962 und 1977 an der Wiener Staatsoper. Der Kritiker Jürgen Kesting hebt seine raffinierte Gesangtechnik und sprachlichen Sicherheit hervor.