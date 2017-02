Graz/Österreich: Syrer misshandelt Ehefrau mit erhitztem Messer

In Graz hat ein 22-jähriger Syrer seine 19-jährige Ehefrau misshandelt und ihr mit einem erhitztem Messer Brandwunden am ganzen Körper zugefügt. Ferner trat er ihr mehrfach ins Gesicht und rasierte mit dem Messer die Kopfhaare der Frau ab.



Als Grund für die brutale Tat wird Eifersucht genannt. Der Mann glaubte fest daran, dass sich seine junge Frau und zweifache Mutter auf eine Affäre mit einem anderen Mann eingelassen hatte.



Der Syrer sitzt in Untersuchungshaft. Er streitet sämtliche Vorwürfe ab.