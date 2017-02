Kanada: Der Mann, der denkt, er wäre Batman

Stephen Lawrence kommt aus Brampton in Kanada, dort nennt man in auch den "Brampton Batman". Der Grund: Er denkt wirklich er sei Batman.



Nachts nimmt er sein Kostüm, packt seine Ausrüstung (Nunchucks, Katanas) ein und steigt in sein Batmobil um durch die Straßen von Brampton zu fahren. Dabei hat er schon ein paar Verbrecher zu fassen bekommen bzw.. überführt.



In der Doku "BEING BATMAN", lässt Stephen den Zuschauer an seinen Motiven teilhaben. Sein Problem sind die Menschen die ihm begegnen: 50% halten ihn für verrückt, die anderen 50% für unglaublich.