Dachau/Bayern: Mit Tempo 188 statt 50 durch den Ort

In Oberbayern ist ein Autofahrer mit seinem Audi A4 mit Tempo 188 in einer Ortsdurchfahrt geblitzt worden.



Nach Angaben der Polizei hatte der 27-jährige Mann die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h missachtet. Der Mann wurde laut Polizeiangaben nicht zum ersten Mal mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geblitzt.



Für die Raserei erwarten ihn nicht nur ein Bußgeld in Höhe von 1.360 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg, sondern auch ein dreimonatiges Fahrverbot.