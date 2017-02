Neonazi Kay Diesner der Polizistenmörder ist nach 19 Jahren Haft wieder frei

Der Polizistenmörder und Neonazi Kay Diesner, der vor 20 Jahren Amok lief ist wieder frei. Er war zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft gab erst jetzt bekannt, dass er im Juni 2016 entlassen wurde



Er hatte 1997 in Berlin-Marzahn auf den Buchhändler Klaus Baltruschat gefeuert, der einen Unterarm dadurch verlor. Danach hatte er in Schleswig-Holstein den Polizisten Stefan Grage erschossen sowie dessen Kollegen Stefan Kussauer verletzt.



Im Landgericht Lübeck wurde ihm beim Prozess 1999 eine besondere Schwere der Schuld bescheinigt. Diesner soll sich in der Haft von der rechtsextremen Szene abgewandt haben und keine Gefahr mehr darstellen.